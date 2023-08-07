الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضة

كلية الزراعة
كلية الزراعة

تنسيق كلية الزراعة 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم وعلمي رياضة من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023

تنسيق كلية الزراعة 2023 للحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم ورياضة مازال لم يعلن عنه من قبل مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 حتى اللحظة ولكن هناك عدة تكهنات حول معدل التنسيق لهذا العام 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة. 

وأشارت عدة أنباء متواردة إلى اقتراب التنسيق لهذا العام من تنسيق العام الماضي نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين.

وجاء تنسيق كلية الزراعة العام الماضي 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة كالتالي:

الشعبة                علوم       رياضة 

زراعة المنصورة    312      277

زراعة القاهرة        308      289

زراعة دمنهور       308      –

زراعة دمياط         307      276

زراعة الإسكندرية   300      286

زراعة طنطا         299      

زراعة عين شمس   298      285

زراعة الزقازيق     297      271

زراعة كفر الشيخ    293      276

زراعة الإسكندرية بسابا باشا   291      

زراعة المنوفية بشبين الكوم   288      264

زراعة بنها بمشتهر 287      263

زراعة سوهاج       285      

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية          283      261

زراعة الفيوم         283      265

زراعة مطروح بفوكه          283      

زراعة بني سويف  280      

زراعة الوادي الجديد            279      

زراعة أسيوط        279      

زراعة وموارد طبيعية أسوان 279      264

زراعة المنيا          278      

زراعة جنوب الوادي           278      

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أقسام كلية زراعة القاهرة

كلية الزراعة جامعة القاهرة تضم عدة أقسام على مستوى جميع كليات الزراعة بالجمهورية وهي كالتالي:

قسم الاجتماع الريفي

قسم والإرشاد الزراعي.

كما قسم الأراضي.

قسم الاقتصاد الزراعي

قسم الألبان

كذلك قسم أمراض النبات.

قسم الإنتاج الحيواني.

قسم بساتين الزينة.

كذلك قسم بساتين الفاكهة. 

قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات.

قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية.

أيضا قسم الخضر.

قسم الصناعات الغذائية.

قسم الكيمياء الحيوية.

أيضا قسم النبات الزراعي.

قسم المحاصيل.

قسم المكروبيولوجيا.

كما قسم الزراعية الهندسة. 

قسم الزراعية الوراثة.

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