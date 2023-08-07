توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضة

تنسيق كلية الزراعة 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم وعلمي رياضة من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023

تنسيق كلية الزراعة 2023 للحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم ورياضة مازال لم يعلن عنه من قبل مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 حتى اللحظة ولكن هناك عدة تكهنات حول معدل التنسيق لهذا العام 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

وأشارت عدة أنباء متواردة إلى اقتراب التنسيق لهذا العام من تنسيق العام الماضي نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين.

وجاء تنسيق كلية الزراعة العام الماضي 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة كالتالي:

الشعبة علوم رياضة

زراعة المنصورة 312 277

زراعة القاهرة 308 289

زراعة دمنهور 308 –

زراعة دمياط 307 276

زراعة الإسكندرية 300 286

زراعة طنطا 299

زراعة عين شمس 298 285

زراعة الزقازيق 297 271

زراعة كفر الشيخ 293 276

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291

زراعة المنوفية بشبين الكوم 288 264

زراعة بنها بمشتهر 287 263

زراعة سوهاج 285

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 283 261

زراعة الفيوم 283 265

زراعة مطروح بفوكه 283

زراعة بني سويف 280

زراعة الوادي الجديد 279

زراعة أسيوط 279

زراعة وموارد طبيعية أسوان 279 264

زراعة المنيا 278

زراعة جنوب الوادي 278

أقسام كلية زراعة القاهرة

كلية الزراعة جامعة القاهرة تضم عدة أقسام على مستوى جميع كليات الزراعة بالجمهورية وهي كالتالي:

قسم الاجتماع الريفي

قسم والإرشاد الزراعي.

كما قسم الأراضي.

قسم الاقتصاد الزراعي

قسم الألبان

كذلك قسم أمراض النبات.

قسم الإنتاج الحيواني.

قسم بساتين الزينة.

كذلك قسم بساتين الفاكهة.

قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات.

قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية.

أيضا قسم الخضر.

قسم الصناعات الغذائية.

قسم الكيمياء الحيوية.

أيضا قسم النبات الزراعي.

قسم المحاصيل.

قسم المكروبيولوجيا.

كما قسم الزراعية الهندسة.

قسم الزراعية الوراثة.