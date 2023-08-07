توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضة
تنسيق كلية الزراعة 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم وعلمي رياضة من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023
تنسيق كلية الزراعة 2023 للحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم ورياضة مازال لم يعلن عنه من قبل مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 حتى اللحظة ولكن هناك عدة تكهنات حول معدل التنسيق لهذا العام 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.
وأشارت عدة أنباء متواردة إلى اقتراب التنسيق لهذا العام من تنسيق العام الماضي نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين.
وجاء تنسيق كلية الزراعة العام الماضي 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة كالتالي:
الشعبة علوم رياضة
زراعة المنصورة 312 277
زراعة القاهرة 308 289
زراعة دمنهور 308 –
زراعة دمياط 307 276
زراعة الإسكندرية 300 286
زراعة طنطا 299
زراعة عين شمس 298 285
زراعة الزقازيق 297 271
زراعة كفر الشيخ 293 276
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291
زراعة المنوفية بشبين الكوم 288 264
زراعة بنها بمشتهر 287 263
زراعة سوهاج 285
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 283 261
زراعة الفيوم 283 265
زراعة مطروح بفوكه 283
زراعة بني سويف 280
زراعة الوادي الجديد 279
زراعة أسيوط 279
زراعة وموارد طبيعية أسوان 279 264
زراعة المنيا 278
زراعة جنوب الوادي 278
أقسام كلية زراعة القاهرة
كلية الزراعة جامعة القاهرة تضم عدة أقسام على مستوى جميع كليات الزراعة بالجمهورية وهي كالتالي:
قسم الاجتماع الريفي
قسم والإرشاد الزراعي.
كما قسم الأراضي.
قسم الاقتصاد الزراعي
قسم الألبان
كذلك قسم أمراض النبات.
قسم الإنتاج الحيواني.
قسم بساتين الزينة.
كذلك قسم بساتين الفاكهة.
قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات.
قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية.
أيضا قسم الخضر.
قسم الصناعات الغذائية.
قسم الكيمياء الحيوية.
أيضا قسم النبات الزراعي.
قسم المحاصيل.
قسم المكروبيولوجيا.
كما قسم الزراعية الهندسة.
قسم الزراعية الوراثة.