تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الوقت الحالي هو تفاصيل تقديم كلية الشرطة 2023 بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 واستعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية لمعرفة شروط التقديم.

تقديم كلية الشرطة 2023

نعرض في التقرير التالي تفاصيل تقديم كلية الشرطة 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة 2023 والمجموع لدخول الكلية.

كانت قد أصدرت وزارة الداخلية تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وفق ضوابط مكتب تنسيق الجامعات، وذلك بحد أدنى 65% لمجموع درجات النجاح لهذا العام 2023، وتكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات.

وبدأ التقديم في كلية الشرطة منذ يوليو الماضي ويستمر حتى الخميس 10 أغسطس، ويكون التقديم إلكترونيًا من موقع وزارة الداخلية الموجود هنا https://www.moi.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الالتحاق بكلية الشرطة

ويجب أن يكون لك حساب على الموقع كي تتمكن من إتمام خطوات الالتحاق

شروط التحاق طلبة الثانوية العامة بكلية الشرطة

أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية وفقا لما يلي:

ألا يزيد السن فى أول أكتوبر 2023 عن 22 سنة

ألا يقل طول القامة عن 170 سم

ألا يزيد الوزن عن طول القامة 90

أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج

الاختبارات التي يخضع لها الطلاب