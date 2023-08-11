الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

كلية الشرطة
كلية الشرطة

يبحث الكثيرون من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”.

ويحظى موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 باهتمام الكثيرين الذين يرغبون للتقدم لكلية الشرطة، ليلتحقوا بمصنع الرجال ليكونوا عيون مصر الساهرين على أمن الوطن والمواطن.

وموعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024، تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي أقيم بأكاديمية الشرطة، وذلك عقب موافقة وزير الداخلية، على الإعلان عن قبزل دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 للحاصلين على الثانوية العامة

وكشف رئيس أكاديمية الشرطة، عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 والذي يبدأ  يوم الخميس 10 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2023 المقبل، لمدة 45 يومًا بالتمام والكمال، وذلك بالنسبة للحاصلين شهادة الثانوية 2023، طلبة الدور الثاني، حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج، وأيضا الدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 للحاصلين على ليسانس الحقوق

وكما يكون موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 بالنسبة للحاصلين على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث 2023، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه يبدأ من يوم الاثنين 15 أغسطس 2023، وينتهي يوم 15 سبتمبر 2023 المقبل.

رابط تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 على موقع وزارة الداخلية

في موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 يمكن للطلبة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية تسهيلا على الطلبة وألياء الأمور وذلك ضمن التهسيلات التي تقدمها الوزارة.

كان اللواء هاني أبوالمكارم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، عقب موافقة وزير الداخلية،  قد أعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، موضحا كافة الشروط والأوراق المطلوبة وأيضا كيفية التقدم

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