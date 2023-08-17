رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 وخطوات الاستعلام عنها

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023.. أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 ستظهر على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، ويمكن للطلاب الذين تقدموا بطلبات الالتحاق بالأكاديمية الاستعلام عنها من خلاله.

وجاء رابط رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً في الفترة الأخيرة على محركات البحث المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يترقب الطلاب إعلان نتيجة الاختبارات.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

وخضع الطلاب لعدد من الاختبارات والتي تظهر على موقع كلية الشرطة، وهي المتعلقة باختبارات القدرات، والتي يجب أن يحصل فيها المتقدم على نسبة 50% ليكون لائقًا، واختبارات القوام والمقاس، والتي ينبغي ليكون الطالب لائق أن يتناسب الطول مع الوزن (الطول – 90)، فضلاً عن الكشف الطبي والذي يحق فيه للطالب الإعادة لمرة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة كلية الشرطة بالأسماء، وعلى المتقدمين الراغبين في الحصول عليها الدخول على الرابط المرفق للاستعلام عنها.

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

ويمكنكم للطلاب الحصول على نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 والاستعلام عن الاختبارات من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من خلال الدخول عليه من هنــــــــا.

قم بالدخول على هذا الرابط ثمّ اتبع الخطوات المطلوبة للحصول عليها، وهي:

اكتب البريد الإلكتروني.

اكتب كلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

اتبع باقي الخطوات.

باب التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

وفتحت وزارة الداخلية باب التقديم في الأكاديمية في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2023 لحملة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والأزهرية، وحتى 17 من ذات الشهر للمتخصصين من حملة المؤهلات العليا، وبعد انتهاء موعد التسجيل يترقب المتقدمين إعلان النتيجة وبدأوا في الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين للالتحاق بالأكاديمية التسجيل الإلكتروني من خلال موقع كلية الشرطة المصرية مع ضرورة أن يتوافر في المتقدم الشروط المحددة التي أعلنت عنها في موعد فتح باب التسجيل.