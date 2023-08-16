الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. آخر موعد للمحامين للاشتراك في دورة أكاديمية ناصر العسكرية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن اليوم  الأربعاء، هو آخر موعد متاح للاشتراك في دورة أكاديمية ناصر العسكرية، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للسادة المحامين وأسرهم في 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

جدير بالذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للمحامين وأسرهم.

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

يأتي ذلك تحقيقاً للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات

وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى موظف النقابة العامة.

تعقد الدورات تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تتمثل في الآتي:

1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.

3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.

4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.

5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

النقابة العامة للمحامين أكاديمية ناصر العسكرية دورة أكاديمية ناصر عبدالحليم علام المحامين

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