"زفة عريس".. "الداخلية" تكشف حقيقة تعريض قائدي سيارتين المواطنين للخطر بطريق الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بـحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف " زفة عريس" على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين.

بمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

رصد 94 ألف مخالفة مرورية خلال يوم



شنت الإدارة العامة للمرور ، بوزارة الداخلية، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94234 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 20578 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



ونجحت الجهود في ضبط 1306 مخالفات سير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية ، و17 مخالفة موقف عشوائى، و1905 مخالفات تحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و24 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.