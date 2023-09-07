الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور وإحدى السيدات بدائرة القسم حول أولوية المرور وتبين قيام كلٍ منهما بالإنصراف دون حدوث ثمة تداعيات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأقر بقيامه بالواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية مقطع فيديو إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سائق سيارة السير برعونة مدينة نصر

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