الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب والاحتيال.. وسيدة تتاجر بالمخدرات

متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهم حاصل على دبلوم تجارة بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وحرر محضرا بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال  المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى ، حيث قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الاتصال بالضحايا - جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث،من ضبط (ربة منزل - بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتها (كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، آيس، بودر، هيروين" – ميزان حساس)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار.

الأجهزة الأمنية النصب والاحتيال وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة قسم شرطة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

ضبط 57 قضية متنوعة للتهرب الجمركي خلال 24 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

89 ألف مخالفة مرورية وضبط 191 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

سقوط "عصابة السيارات" في الدقهلية

"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

الداخلية تضبط 40 ألف علبة سجائر ولصوص يسرقون الكابلات الكهربائية

ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بالسلام

ضبط المتهمين بالتشاجر فى القاهرة بسبب المزاح بصاعق.. ومتسول تحرش بسيدة

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب لـ9 نوفمبر

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال