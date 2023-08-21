إحالة عاطل بتهمة حيازة 42 ألف قرص منشطات وحشيش للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة عاطل بتهمة حيازة 42 ألف قرص منشطات ومكملات غذائية وحشيش للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) لإدارته الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار فى الأدوية غير المرخصة "مستوردة"، وعثر بداخلها على (5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية")، كما ضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.