الأمن العام يضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول وزير الداخلية، حملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (ربة منزل- مقيمة ببنى سويف "محكوم عليها بالحبس 103 سنة في 74 حُكم) وضبط (مزارع- مقيم بكفرالشيخ "محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالات مالية فى81 حُكم).

كما تمكن جهود ضباط قطاع الأمن العام من ضبط (مالك مزرعة سمكية- مقيم بكفرالشيخ "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى120 حُكم)، ضبط (سائق- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 113 سنة في 82 حُكم)، وضبط (مزارع- مقيم بالفيوم "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى65 حُكم).

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.