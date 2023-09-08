الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول وزير الداخلية، حملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام.

txt

الأمن العام يتوصل لقاتل زوجته في الإسماعيلية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (ربة منزل- مقيمة ببنى سويف "محكوم عليها بالحبس 103 سنة في 74 حُكم) وضبط (مزارع- مقيم بكفرالشيخ "محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالات مالية فى81 حُكم).

txt

الأمن العام يضبط 3 هاربين من 263 سنة سجنا بـ3 محافظات

كما تمكن جهود ضباط قطاع الأمن العام من ضبط (مالك مزرعة سمكية- مقيم بكفرالشيخ "محكوم عليه بالحبس 42  سنة وكفالات مالية فى120 حُكم)، ضبط (سائق- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 113 سنة في 82 حُكم)، وضبط (مزارع- مقيم بالفيوم "محكوم عليه بالحبس 42  سنة وكفالات مالية فى65 حُكم). 

بمواجهتهم  بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

قطاع الأمن العا اللواء محمود أبوعمرة تنفيذ الأحكام كفرالشيخ قطاع الأمن العام

الأكثر قراءة

مصر تودّع عصر الاستيراد الصيني في صناعة الجينز

شارك في رأفت الهجان.. معلومات لا تعرفها عن أبو الفتوح عمارة

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى ينتظر من شركائه الدوليين بذل جهود لعزل روسيا

امرأة تقتل طفلاً عمره 10 سنوات في الشرقية: "عشان أحرق قلب أمه عليه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطني

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية