الأمن العام يتوصل لقاتل زوجته في الإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط عامل بالإسماعيلية لقيامه بالتعدي على زوجته وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

بلاغ لمركز شرطة أبوصوير

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل –بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

فريق من قطاع الأمن العام

أسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان).

ضبط قاتل زوجته بالإسماعيلية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل طالب في الإسكندرية

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية، في ضبط طالب بالإسكندرية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

عقوبة جريمة القتل في القانون المصري

في القانون المصري، يتم حكم على الجاني الذي ارتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا ارتكب جريمة أخرى متعلقة بها خلال فترة زمنية قصيرة. ويتوقع أن يكون هناك صلة زمنية بين الجرائم المتعددة في حالة التعدد.

وفي حالة تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، يتم توقع عقوبة الجريمة الأشد. وتخضع الجرائم المتعددة التي لا يوجد بينها ارتباط لتعدد العقوبات.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد بأن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدية مكتملة الأركان وأن يرتكب جناية أخرى وأن تتوافر رابطة زمنية بين الجرائم.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل.

كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله.

ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.