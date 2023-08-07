الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«أمن الإسماعيلية» يضبط متهمًا بقتل سيدة لسرقتها في التل الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت وحدة مباحث مركز التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد القبض علي شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية.

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً الجمعة الماضية يفيد ابلاغ أحد الأهالي بالعثور علي زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلي المستشفي.
 

تفاصيل وفاة السيدة في المستشفى 
لقيت السيدة مصرعها فور وصولها الي المستشفي بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لايقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.
وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وانهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.
 

فريق بحث لضبط الجناة

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير نجحو في التوصل الي هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بمشاركة النقباء ماجد جميل وعادل المنفي وأحمد عبد السلام في القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم يدعي “ابراهيم.ع - 28 سنة”مقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

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