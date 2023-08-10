الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط مخدرات بـ3 ملايين جنيه في الإسماعيلية

مخدرات
مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – فايد – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى، وضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات - مبلغ مالى وضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 22 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام –ميزان حساس - مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى وضبط عنصر إجرامى حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,000,000 ثلاثة مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة مركز شرطة أبوصوير

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