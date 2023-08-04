الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسجل خطر كلمة السر.. كشف لغز مقتل سيدة الرمل

مقتل
مقتل

كشفت مباحث الإسكندرية ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات في منطقة الرمل الثاني، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- كمية من مخدرى "الأفيون–الشابو").

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحداث إصابته إتخاذ الإجراءات القانونية التعدى عليها بالضرب أمن الأسكندرية العثور على جثة بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة مبلغ مالى بارتكاب الواقعة قسم شرطة ثان الرمل ضبط مرتكب الواقعة

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