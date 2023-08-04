مسجل خطر كلمة السر.. كشف لغز مقتل سيدة الرمل

كشفت مباحث الإسكندرية ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات في منطقة الرمل الثاني، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- كمية من مخدرى "الأفيون–الشابو").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.