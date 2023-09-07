ضبط 342 قضية مخدرات.. ومتهم هارب من 62 سنة وكفالات مالية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 342 قضية مخدرات، 160 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83772 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تحرير 95 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور المحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38552 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1124 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و90 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة محكوم عليه بالحبس (62 سنة وكفالات مالية فى 106 حُكم جزئى ، مستأنف بتهم (تبديد).

وضبط مدير مكتب للاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة محكوم عليه بالحبس (69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (شيكات ، تبديد).

وضبط (صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس (132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكم بتهم (تبديد ، شيك).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.