حبس تاجر مخدرات ضبط بـ5 كيلو حشيش في المنتزه بالإسكندرية

قررت المنتزة ثالث بالإسكندرية، خبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

معلومات سرية لضباط المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بالبحيرة، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، شرق الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

إلقاء القبض على المتهم بحوزته 5 كيلو حشيش

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3491 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمان وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنه عقب اتصال اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول " إ.ال.س"، عاطل مقيم محافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية من المواد المخدرة يرغب في بيعها ، فطلب أحد الضباط التوجه إلى المتهم على أنه عميل وعند االوصول المكان المحدد شاهد المتهم الأول يرافقة المتهم الثاني ع.م.أ"، عاطل، مقيم محافظة المنوفية، وعرض المتهم الأول طربة لمخدر الحشيش من كيس.

فتمكنت القوة من ضبطهما وبفض محتويات الكيس عثر بداخلة على 36 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأقر أن المتهم الثاني يقوم بمساعدته في الاتجار في المخدرات مقابل الحصول على مبلغ مالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.