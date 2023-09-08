ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما أسلحة فى نطاق محافظة البحر الأحمر

نجح ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطلين بالبحر الأحمر لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص ومتاجري المواد المخدرة.

تحريات ضباط قطاع الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية- عدد من الطلقات- كمية لمخدرى الهيروين والشابو- مبلغ مالي- دراجة نارية "دون لوحات معدنية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.