الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

231 مخالفة للمحلات و463 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة

مخالفه محل
مخالفه محل

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة، عن تحرير (231) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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الأمن العام يضبط هاربًا من 59 سنة سجنًا وسلاح ومخدرات فى حملات أمنية

جهود قطاع الأمن الاقتصادي

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

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شرطة النقل تضبط 1760 قضية فى المترو والقطارات

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1883) قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12434) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (463) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (115) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

قرار مجلس الوزراء قطاع الأمن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

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