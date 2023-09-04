الأمن العام يضبط هاربًا من 59 سنة سجنًا وسلاح ومخدرات فى حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم "مستأنف- جزئى" فى قضايا "تبديد" وضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكما "مستأنف- جزئى" فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة".

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد"، وسبق اتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها "قتل- سلاح بدون ترخيص" وضبط أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك- تبديد" بالحبس 59 سنة و9 أشهر وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

الداخلية تضبط سلاحا ومخدرات فى حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط (9) قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح.. بإجمالى "8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو- فرد محلى (طلقة لذات العيار)" بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية" وتنفيذ "646" حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت الجهود عن ضبط "5" قضايا مخدرات "اتجار".. بإجمالى "8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش-12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو- 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين" وكذا ضبط "2 فرد محلى- عدد من الطلقات" بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 252 قضية مخدرات

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط "252" قضية مخدرات، "36" قطعة سلاح نارى، وتنفيذ "55435" حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.