الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هاربًا من 59 سنة سجنًا وسلاح ومخدرات فى حملات أمنية

الأمن
الأمن

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم "مستأنف- جزئى" فى قضايا "تبديد" وضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكما "مستأنف- جزئى" فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة".

 

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد"، وسبق اتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها "قتل- سلاح بدون ترخيص" وضبط أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك- تبديد" بالحبس 59 سنة و9 أشهر وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

 

الداخلية تضبط سلاحا ومخدرات فى حملات أمنية

 

نجحت الداخلية في ضبط (9) قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح.. بإجمالى "8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو- فرد محلى (طلقة لذات العيار)" بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية" وتنفيذ "646" حكما قضائيا متنوعا.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط "5" قضايا مخدرات "اتجار".. بإجمالى "8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش-12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو- 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين" وكذا ضبط "2 فرد محلى- عدد من الطلقات" بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

 

ضبط 252 قضية مخدرات 

 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط "252" قضية مخدرات، "36" قطعة سلاح نارى، وتنفيذ "55435" حكما قضائيا متنوعا.

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كفر الشيخ قضايا تبديد قتل عمد مخدر البانجو وزارة الداخلية

مواد متعلقة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

تحرير 56 ألف مخالفة مرورية متنوعة فى 24 ساعة

ضبط هارب من 412 سنة سجن بالجيزة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب