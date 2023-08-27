الداخلية تضبط شحنة أقراص مخدرة بقيمة 2.8 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بالقاهرة.



أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الاستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 6 كيلو جرامات، كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام، كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام، أدوات ومعدات التصنيع، 36 قطعة سلاح نارى براشوت، سيارة، سلاح أبيض، مبلغ مالى.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.