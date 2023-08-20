الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مداهمة شقة لتصنيع مخدر الاستروكس في السلام

مباحث القاهرة
مباحث القاهرة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 3 أشخاص ؛ لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1,400 كيلو جرام، مبلغ مالى، 5 هواتف محمول، 2 مكواه لتغليف الأكياس، كمية كبيره من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة، ميزان حساس.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة المواد المخدرة السلام ضبط المبلغ المالى

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