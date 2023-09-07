الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أسلحة نارية وكوكتيل مخدرات في 3 محافظات

أسلحة نارية
أسلحة نارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - سوهاج) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

▪ ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية –

11 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34متهم لــ 16 منهم معلومات جنائية)

▪ ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,190 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).

▪ تنفيذ عدد (434) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

▪ ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن سوهاج

▪ ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى ..ضُبط خلالها (5 بنادق آلية - 

5 بنادق خرطوش – 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27متهم لـعدد 8 منهم معلومات جنائية).

▪ ضبط عدد (4) قضايا "مخدرات".. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية)

▪ تنفيذ عدد (269) حكم قضائى متنوع.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الامن العام مديريات أمن حملات أمنية مديرية أمن دمياط مديرية أمن سوهاج

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