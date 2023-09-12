ضبط مخدرات وسلاح في حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبطت خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلوجرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 3,150 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,100 كيلوجرام- 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلي- عدد من الطلقات - 4 خزائن) بحوزة 8 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 832 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبطت خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلوجرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية وضبط 48 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ20 منهم معلومات جنائية وضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلوجرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 522 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الداخلية تضبط 291 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 291 قضية مخدرات، 131 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84080 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.