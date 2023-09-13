الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء، حبس 4 عاطلين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة السيارات بالمرج 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بالمرج، بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأقروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن مكان السيارات وأبدوا نيتهم فى تغير ملامحهم لبيعهم خردة.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط شرطة المرج من ضبط 4 متهمين أثناء محاولة سرقتهم لسيارة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

نيابة المرج سرقة السيارات المرج ضباط شرطة المرج محكمة جنايات الجيزة

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