الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز قتل سائق سيارة أجرة وسرقته فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالقاهرة وسرقة سيارته، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حال متابعتها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة، فى سيارة "أجرة"، وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم) عن التراخيص، أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات"، وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحة"- بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق- مقيم بالجيزة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير، وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق، وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقـا على استدراج أحد قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل- مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، حيث استقلوا السيارة صحبة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدى عليه حتى فارق الحيـاة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع .. كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه.

قانون العقوبات

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

الأجهزة الأمنية ضبط مرتكبى الواقعة العناصر الإجرامية جرائم السرقة ميكانيكا سيارات معلومات جنائية

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