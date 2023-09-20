ضبط عاطل تهجم بسلاح أبيض على زوجته وقتل شقيقتها في الشارع بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التي أودت بحياة إحداهما في الشارع.

عاطل يتهجم بسلاح أبيض على زوجته في الشارع بعابدين

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية"، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.