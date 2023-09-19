الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض في مشاجرة بالهرم

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة متهما بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، خلال مشاجرة نتيجة خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخصا آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ضبط متهمين بسرقة مليوني و965 ألف جنيه من سيارة في الهرم

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة المتهمين بسرقة سيارة بها مليوني و965 ألف جنيه، بمنطقة الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكي "خاصة بمالك عمله" وداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاص بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ، عاملان) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقي المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثاني والثالث دراجة نارية، وقاما بتتبع السيارة، ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الهرم مديرية أمن الجيزة الجيزة مشاجرة سرقة مليونين و965 ألف جنيه

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