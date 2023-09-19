الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة مليونين و965 ألف جنيه من سيارة فى الهرم

متهمون
متهمون

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة المتهمين بسرقة سيارة بها مليونان و965 ألف جنيه، بمنطقة الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكي "خاصة بمالك عمله" وداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاص بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ، عاملان) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقي المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثاني والثالث دراجة نارية، وقاما بتتبع السيارة، ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اجهزة الامن سرقة سيارة منطقة الهرم وزارة الداخلية قسم شرطة الاهرام مديرية أمن الجيزة سرقة سيارة ملاكى

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