الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات فى دمياط وأسوان

الداخلية
الداخلية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسوان

جرى ضبط 4 قضايا مخدرات "اتجار"، ضُبط خلالها "5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى  الهيروين ، الشابو" بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 6 قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح، ضُبط خلالها "9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش- 12 كيلوجراما من مخدر البانجو- 4,500 كيلوجرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين" وكذا ضبط "بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات"، بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

 

شرطة البيئة تضبط 7 مصانع بدون ترخيص في الدقهلية

 

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية"، أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية:

 

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية- الصحة العامة" تم ضبط 7 مصانع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "25,244 طن مواد غذائية- 295200 قطعة "بسكويت"- واحد طن مخلفات بسكويت هالك- 3300 لتر منظفات- 18,4 طن حلاوة" بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 

فى مجال حماية الثروة الزراعية “الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية “ تم ضبط "مخزنين- مدشة" بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "29 طن ذرة صفراء- 15,80 طن مبيدات زراعية- 37315 عبوة مبيدات زراعية- 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية- 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية"، بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

 

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 26 قضية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملات أمنية شرطة البيئة الحشيش الهيروين

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين