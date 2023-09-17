الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات فى دمياط وأسوان

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

جرى ضبط 4 قضايا مخدرات "اتجار"، ضُبط خلالها "5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو" بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 6 قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح، ضُبط خلالها "9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش- 12 كيلوجراما من مخدر البانجو- 4,500 كيلوجرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين" وكذا ضبط "بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات"، بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

شرطة البيئة تضبط 7 مصانع بدون ترخيص في الدقهلية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية"، أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية:

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية- الصحة العامة" تم ضبط 7 مصانع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "25,244 طن مواد غذائية- 295200 قطعة "بسكويت"- واحد طن مخلفات بسكويت هالك- 3300 لتر منظفات- 18,4 طن حلاوة" بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية “الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية “ تم ضبط "مخزنين- مدشة" بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت "29 طن ذرة صفراء- 15,80 طن مبيدات زراعية- 37315 عبوة مبيدات زراعية- 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية- 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية"، بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 26 قضية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.