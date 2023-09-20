تفاصيل مقتل عامل على يد عاطلين لسرقة هاتفه في القليوبية

أحالت نيابة الخانكة بالقليوبية اليوم الأربعاء، المتهمين بقتل عامل على يد عاطلين بغرض سرقته لمحكمة الجنايات.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وكانت قد أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليه.

اعترافات المتهمين

أقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بإرتكابهم جريمة قتل المجنى عليه أثناء سيره بأحد الشوارع النائية بمنطقة القلج وذلك بغرض سرقة هاتفه، وعندما حاول الاستغاثة قاموا بطعنه بسلاح أبيض مطوه حتى أصبح جثة هامدة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج يفيد بالعثور على جثة عامل به عدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هويه المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل حبس 8 سودانين لإتهامهم بقتل شخص بمدينة نصر

وأمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس ٨ سودانيين لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ما أدى إلى وفاته، على خلفية معاكسته فتاة سودانية، ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين و آخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط ٨ سودانيين وبحوزتهم عصيان خشبية، تم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة و أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وإعداد تقرير حولها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.