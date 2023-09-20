حبس 8 سودانيين قتلوا شخصا.. والقبض على عصابة سرقة لافتات الإنارة بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، متورطين بسرقة أعمدة اللافتات الإرشادية من الطرق في القاهرة.

ضبط 5 متهمين بسرقة أعمدة اللافتات الإرشادية من الطرق

وتبين بحوزتهم 20 عمودا حديديا بطول متر مجهولي المصدر، و20 لافتة إرشادية، و4 مفكات، محملين على مركبتي «توك توك» قيادة اثنين منهم.

بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية بأحد الطرق بأسلوب الفك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسهما احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

حبس 8 سودانيين قتلوا شخص بالعصيان في مدينة نصر

وأمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس ٨ سودانيين؛ لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ما أدى إلى وفاته، على خلفية معاكسته فتاة سودانية، ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين و آخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط ٨ سودانيين وبحوزتهم عصيان خشبية، تم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة و أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وإعداد تقرير حولها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.