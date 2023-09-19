تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة السيارات بمنطقة الأميرية لمحكمة الجنايات

قررت نيابة الأميرية اليوم الثلاثاء، إحالة عصابة سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة الأميرية، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط عصابة سرقة السيارات بالأميرية

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين هما نادر .ع ، موسي .م، حماده .ا عاطلين، أقرا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الأميرية بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بهدف تفكيكها وبيعها خردة.

كما أقرا بأنهما وراء سرقة ٤ سيارات بذات الأسلوب وأرشدا عن مكان إخفاءهما للسيارات المسروقة.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة سيارتهم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف تفكيكها وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة السيارات فى السلام

قررت نيابة السلام اليوم حبس عاطلين لاتهامهم بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة السلام والمرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الباب بغرض بيع المسروقات والتربح والكسب غير المشروع منها، كما أقروا بارتكابهم خمس وقائع بذات الأسلوب بمحيط السلام والمرج.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة محتويات سياراتهم بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف بيع المسروقات والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.