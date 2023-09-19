الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية من شقة في الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

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تفاصيل ضبط متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالشروق 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وأنها  سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

قسم شرطة العجوزة مديرية أمن الجيزة وزارة الداخلية نيابة الشروق وبدر امن القاهرة

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