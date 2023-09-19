الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط خادمة سرقت مصوغات ذهبية وفضية من فيلا في الشروق

متهمة
متهمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها.

 نتائج التحريات 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وأنها  سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

الأجهزة الأمنية تضبط  قاتلي موظف سابق 

وفي سياق آخر، كانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبا واقعة مقتل موظف سابق مقيم بإمبابة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محامي مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، يفيد بغياب موكله موظف سابق مقيم بدائرة القسم، وبالفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاملة نظافة، سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه)  وحال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة، وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية- مبالغ مالية" عملات محلية وأجنبية").

 وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه"، وتم ضبط كافة المسروقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزارة الداخلية قسم شرطة الشروق مديرية امن القاهرة قسم شرطة الزاوية سرقة

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