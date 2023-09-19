الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بخطف طبيب بمدينة ٦ أكتوبر

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة.

 يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ (17) الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأطباء) بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه ، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام (8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") باختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه، والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمين في الحادث، وتبين أنها "مستأجرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تغيب طبيب ٦ أكتوبر القبض على المتهمين أمن الجيزة وزارة الداخلية

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