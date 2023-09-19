الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أثناء مشاجرة على الميراث بإمبابة

جثة
جثة

صرحت نيابة إمبابة الكلية بدفن جثة سائق لقي مصرعه خلال مشاجرة، بسبب الخلاف على الميراث، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

ولقى سائق مصرعه وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بينهم لخلافات على ميراث شقة بإمبابة وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي بلاغ الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إخطاراً  من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".
وبإجراء التحريات والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: سائق مركبة "توك توك" - تُوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، طرف ثان: عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث"، ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة"، قام أحد أفراد الطرف الثانى بغستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى “ عامل وابنه ” والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

التصريح بدفن العثور على جثة شخص إمبابة تسليم ميراث الجيزة

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