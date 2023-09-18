حبس عاطل لاتهامه بقتل مسنة داخل مسكنها بأوسيم

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ قتل سيدة مُسنة بضربها على رأسها بقطعة خشبية داخل مسكنها في أوسيم

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في منطقة أوسيم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث وتفاصيله.

وتبين من التحقيقات أن السيدة الضحية تعرضت للاعتداء والضرب على يد جارها الذي تسلل من أعلى العقار ونجح في الوصول إلى الداخل، وعند مشاهدة الضحية له داخل منزلها حاولت مقاومته لكنه اعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية فسقطت جثة هامدة.

واستولى المتهم على بعض متعلقات الضحية وفر هاربا حتى تم إلقاء القبض عليه.