"خناقة ستات".. تفاصيل قتل سيدة سودانية في المقطم

تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم، التحقيق في واقعة مقتل سودانية على يد أخرى في مشاجرة مع أخرى بمنطقة عابدين.

خناقة ستات.. تفاصيل مقتل سيدة سودانية على يد أخرى في المقطم



تلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدتين في منطقة عابدين انتهت بمقتل إحداهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبعد الفحص تبيّن مقتل إحدى السيدتين، التي تُدعى "ش. ح"، 41 سنة، بسبب طعنة نافذة في جسمها. وأُصيبت السيدة الأخرى، التي تُدعى "ش. آ"، 43 عامًا، وهي من الجنسية السودانية، بجرح قطعي في رأسها بطول 5 سم وجروح متفرقة في جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة للتحقيق.

النيابة تحيل ديلر مخدر الهيدرو في المقطم

أمرت جهات التحقيق في المقطم، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٥ كيلو من مخدر الهيدرو بقصد الإتجار فيها.



وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.