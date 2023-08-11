سقوط سيدة سودانية من الطابق الرابع فى ظروف غامضة بأسوان

تعرضت سيدة سودانية الجنسية للسقوط من الطابق الرابع بإحدى العمارات بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابتها، وذلك فى ظروف غامضة، ولم يتبين السبب الرئيسي وراء ذلك حتى الآن.

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة سودانية الجنسية فى ظروف غامضة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية التابعة للأوقاف، بمنطقة الصداقة الجديدة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحرى حول الأسباب وراءه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إجراءات إخطار النيابة العامة بالواقعة لتباشر تحقيقاتها حيالها.