الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط سيدة سودانية من الطابق الرابع فى ظروف غامضة بأسوان

اسعاف
اسعاف

تعرضت سيدة سودانية الجنسية للسقوط من الطابق الرابع بإحدى العمارات بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابتها، وذلك فى ظروف غامضة، ولم يتبين السبب الرئيسي وراء ذلك حتى الآن. 

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة سودانية الجنسية فى ظروف غامضة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية التابعة للأوقاف، بمنطقة الصداقة الجديدة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحرى حول الأسباب وراءه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إجراءات إخطار النيابة العامة بالواقعة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

الصداقة الجديدة الطابق الرابع المستشفى حادث سقوط سقوط سيدة سودانية الجنسية ظروف غامضة

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة الإسلامية تتلألأ لتصبح متحفًا مفتوحًا ومزارات آل البيت تعود إلى رونقها

وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفًا بالمحليات للتحقيق بسبب شبهات فساد

بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الطريق الدولي

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أمين عام الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع