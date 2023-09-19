ضبط 3 آلاف نسخة كتاب خارجي دون تصريح.. وعصابة سرقت سور كوبري بالطالبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بطباعة وببيع كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.

وعثرت قوات الأمن داخل المطبعة على 3 آلاف نسخة كتاب خارجي لمراحل تعليمية مختلفة وحدة كمبيوتر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي سرق السور الحديدي الخاص بكوبرى في الطالبية

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي سرق سور حديدي خاص بكوبري في الطالبية فيما أصيب أحد المتهمين بطلق ناري.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها عامل خردة - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالجسم".

وبالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم بسرقة سور حديدي خاص بأحد الكباري بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم)، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار ناري تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى ارتكاب الواقعة.

كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه"..كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه (خفير خصوصى) وبحوزته فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.