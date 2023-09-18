الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن سقط من عقار فى الهرم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب مواطن  سقط من عقار في منطقة الهرم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار في منطقة الهرم. 

سقوط شخص من عقار بالهرم

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مواطنا سقط من عقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة التحقيق.

في سياق متصل، أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

كما لقي عامل مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة- القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة- القناطر الخيرية دائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة- القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

منطقة الهرم رجال المباحث غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة كسور وكدمات

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