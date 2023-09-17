إصابة 12 شخصًا بكسور وكدمات جراء حادث سير بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدئرة مركز شرطة وادى النطرون بـ البحيرة وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار للأجهزه الأمنية بالواقعة

تلقى اللواء محمود عبد التواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدئرة المركز، الأمر الذى أدى لإصابة 12 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة “ا.م” ٥٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات "ع.ا"، ٣١ سنة مصاب بكدمات وسحجات، "ا.ج" ٤١ سنة مصاب بكدمات وسحجات ،"س.ع" ٢٩ سنة، مصاب بكدمات وسحجات، "ش.م" ٥٢ سنة بكدمات وسحجات "ي.ع" ٦٥سنة بكدمات ،"ظ.ا" ٦٦ سنة، مصاب بكدمات ، "و.ا"٥٠ سنة بكدمات، "ع.ا" ٦٢سنه كدمات وسحجات

" س.ص" ٥٣ سنة بكدمات وسحجات "ب.ع" ٦٥ سنة مصاب كدمات وسحجات، م.ص ٤٨ سنة، كدمات وسحجات وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.