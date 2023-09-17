"صحة البحيرة" تكرّم المستشفيات الفائزة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

كرَّم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم، فرق المستشفيات الفائزة بجوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization، حيث أنه في حدثٍ فريد، هو الأول من نوعه، ضربت مديرية الصحة بالبحيرة، موعدًا جديدًا من التألق والنجاح، وسجلت نجاحًا جديدًا، يضاف لسجل النجاحات السابقة، والتي تضعها في المقدمة دائمًا.

فوز 4 مستشفيات بجوائز عالمية

وأكد الدكتور هاني جميعة، أنه لأول مرة في المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization، تحصل 4 مستشفيات من نفس المحافظة على 4 جوائز "٣ ذهبية وواحدة بلاتينيوم"، حيث حصلت 4 مستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة على جوائز فى الربع الثاني من عام 2023، في إنجازٍ غير مسبوق وهي مستشفيات: كفر الدوار العام الجائزة بلاتينيوم "كانت فى الربع الأول ذهب وارتفعت إلى بلاتينيوم "، إيتاي البارود المركزي. ذهب، رشيد المركزي، ذهب، صدر دمنهور ذهب، وذلك عن أداء وحدات اذابة الجلطة الدماغية بهذه المستشفيات.

وتُعد محافظة البحيرة هي المحافظة الوحيدة بالجمهورية التي بها 5 وحدات تتبع وزارة الصحة لإذابة الجلطة الدماغية، حيث أنه بالإضافة لتلك المستشفيات الأربع السابقة التي تتبع مديرية الصحة بالبحيرة، يوجد أيضًا وحدة لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي، مشيرًا إلى أنه يوجد من مصر 10 مستشفيات أخرى معظمها مستشفيات جامعية حصلت على هذه الجائزة في الربع السنوي الثاني لعام 2023 مع مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة.

وأشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الإنجاز الذي تحقق، مثّمنًا جهود العاملين بتلك الوحدات بالمستشفيات الأربع، وأشاد بجهودهم المتميزة والتي أثمرت عن هذا النجاح والفوز بتلك الجوائز، مستشهدًا بالآية الكريمة: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وقدم التهنئة لهم جميعًا ولجميع العاملين بوحدات اذابة الجلطات بها، ولجميع العاملين بتلك المستشفيات، كما وجَّه التحية والشكر للدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور رضا بكر، مدير مستشفى ايتاي البارود، والدكتور عبدالوهاب منسي، مدير مستشفى رشيد، والدكتور شحاتة عيسى، مدير صدر دمنهور.

البيانات والإحصاءات الخاصة بالمرضى

وتحدث وكيل وزارة الصحة بالبحيرة مع كل فريق على حدة، بخصوص البيانات والإحصائيات عن المرضى، مؤكدًا أن العمل بتلك الوحدات له أهمية وضرورة قصوى في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى مجانًا، من السكتة الدماغية، حيث أنها تأتي كثانِى سبب للوفيات وأول سبب للإعاقة.

كما تعمل على رفع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء، مؤكدًا أهمية الدور التوعوي في إذابة الجلطة الدماغية، وأهمية نشر ثقافة الاهتمام والإسراع بعلاج المريض، ووجَّه الجميع بضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والمستشفيات الموجود بها الخدمة، وذلك لإنقاذ حياة المرضى، وأن الخدمة تقدم مجانًا للمرضى.

كما أكد الدكتور هاني جميعة، أهمية نشر الوعي بخصوص الأعراض الأولية للجلطة الدماغية، وأهمية الذهاب إلى المستشفى قبل مرور 4 ساعات على الأعراض، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطوير المنظومة الصحية، ورفع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء.