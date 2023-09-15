الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة على تصوير سيشن أفراح بكوم حمادة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مساء اليوم الجمعة، 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم بسبب  وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية دمتيوة  التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء تصوير سيشن أفراح ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مشاجرة  أثناء تصوير سيشن أفراح

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين أثناء تصوير فرح، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

أسماء المصابين  في المشاجرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من فارس إبراهيم العدوي، 40 سنة، فادي إبراهيم العدوي، 37سنة، عبد الحميد محمد أبو شعلة، 55 سنة، أحمد محمد أبو شعلة، 35 سنة، عبد العزيز ماهر عبد العزيز، 35 سنة، مصطفى محمد أبو شعلة، 22 سنة فريد إبراهيم العدوي، 35سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتولت النيابة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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