مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وسيارة دبابة بطريق "أبو المطامير العشرة آلاف" بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم تحرير محاضر وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

الانتقال لمكان الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "محمد علي المعداوي 14 سنة، عوض حسين عبدالحميد 52 سنة، أحمد فرج توفيق 13 سنة، محمد على عبدالخالق 24 سنة، عبود رجب المعداوي 17 سنة، رمضان رجب عبد الخالق 28 سنة، السيد معوض محمود 15 سنة، شعبان رجب المعداوي 30 سنة والجميع مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كما تم التحفظ على جثة فتحي طه عبد النبي 32 سنة بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.