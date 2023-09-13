الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور جراء حادث تصادم بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة تمناية مع تروسيكل، وذلك أمام مضرب الأرز طريق، دمنهور، وزاوية غزال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

إخطار للأجهزة الأمنية بالواقعة

تلقى اللواء محمود عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عمرو هندى، مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث مروري تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق زاوية غزال، دمنهور بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حاث بالبحيرة حادث مرورى اصابة ٥ اشخاص أمن البحيرة دمنهور

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