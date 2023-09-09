بالأسماء.. إصابة 10 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

أصيب منذ قليل 10 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة، إسكندرية" الصحراوي اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 10 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجار عمل الفحوصات الطبية وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "سالم عيسى سالم، 68 سنة، كريم محمد قاسم، 34 سنة، ماجدة عبدالحميد محمد، 57 سنة، على محمد سيد، 10 سنوات، سماح سالم عيسى، 24 سنة، سلوى سالم عيسى، 29 سنة، حبيبة أحمد عيسى، 15 سنة، مالك محمد سيد، 6 سنوات، سمر سالم عيسي، 32 سنة، أحمد سالم عيسي، 27 سنة، جميعهم مقيمون بدائرة محافظة الجيزة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.