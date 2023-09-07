الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 تعد على أراض زراعة وأملاك دولة بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

أسفرت تلك  الحملات عن  إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 2149 م2 بنطاق 4 مراكز عبارة عن إزالة: حالتي تعدي بمساحة 900 م2 عبارة عن شدات من الحديد والصاج  بمركز بدر، 3 حالات تعدي بمساحة 480 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني مخالفة بالطوب الأبيض والمون الاسمنتية بالدلنجات.

كما تمكنت الحملة من إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 679 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بكفر الدوار،و حالة تعدي بمساحة 90 م2 عبارة عن شده خشبيه في المهد استعدادا لعمل سمل خرسانى  بقرية العامريه الغربية التابعة لقرية ادفينا برشيد، وتم تحرير المحضر اللازم ضد المواطنين المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

ازالة 13 حالة مخلافات البناء محافظة البحيرة نهال بلبع أملاك الدولة

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