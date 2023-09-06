الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مصنع جبنه و4 مخابز سياحية بدون ترخيص بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين فى جميع أنحاء المحافظة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

 

حملة تموينية على الأسواق بالبحيرة

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز أبو المطامير أسفرت عن ضبط مصنع جبنة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 20 صفيحة جبنة كمنتج نهائى وضبط 4 مخابز سياحية بدون ترخيص، وبحملة مماثلة بكفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر وآخر قام بتجميع 638 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

حملة على المخابز البلدية

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، عن ضبط 3 عنب ومانو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصنع جبنه مخابز بدون ترخيص محافظة البحيرة تموين البحيرة نهال بلبع

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