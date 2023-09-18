الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى بجنوب الجيزة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من جنوب الجيزة اتجاه العياط وانتقلت أوناش المرور وجرى رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

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انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

الطريق الاوسطي جنوب الجيزة الخليفة شرطة النجدة قسم شرطة الخليفة

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